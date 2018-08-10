В Дагестане из-за селей и камнепадов перекрыта дорога, поврежден газопровод

Махачкала, , 09:23 — REGNUM Сильные дожди 9 августа вызвали сход селей и камнепад на Бежтинском участке в Дагестане. Перекрыта дорога, движение на 105 километре автодороги местного значения Бежта — Тлярата приостановлено, сообщили ИА REGNUM 10 августа в пресс-службе регионального управления МЧС.

В Цумадинском районе в результате камнепада поврежден подводящий газопровод высокого давления. Без газа остались жители шести населенных пунктов, в том числе Агвали Хуштада, Кочали, Тисси, Тлондода и Гигих. В спасательном ведомстве сообщили, что из-за темного времени суток восстановительные и ремонтные работы было решено начать утром 10 августа.

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Как сообщало ИА REGNUM , в июле 2018 года из-за ливней в Гунибском районе Дагестана на автодорогу между населенными пунктами Кудали и Салта сошел сель. Грязевым потоком с трассы смыло автомобиль «ВАЗ-21 099», в котором находились три человека.

В 2015 году камнепад дважды перекрывал дорогу в Тляратинском районе Дагестана. Отрезанными от мира оставались жители 50 населенных пунктов района.

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