Конфликт соседей в Ульяновске из-за громкой музыки закончился убийством

Ульяновск, , 09:21 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 58-летнего мужчины. Причиной преступления могло стать замечание по поводу громкой музыки и злоупотребления алкоголем, сообщает областное следственное управление СКР.

В совершении убийства подозревают 38-летнего мужчину, который является соседом погибшего. Преступление произошло вечером 7 августа 2018 года по проспекту Гая Железнодорожного района Ульяновска. Следствие полагает, что злоумышленник был пьян, у него возник конфликт с соседом.

«В ходе ссоры он нанёс многочисленные удары руками и ногами по различным частям тела, от которых потерпевший скончался на месте происшествия. Причиной конфликта стало замечание подозреваемому, что тот злоупотребляет спиртными напитками и громко слушает музыку», — сообщает следственное управление.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей»). Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, что в декабре 2017 года в Чебоксарах замечание, сделанное соседу по поводу громкой музыки в ночное время, едва не стоило горожанину жизни. В ходе ссоры сосед оттолкнул нарушителя спокойствия, и тот упал на пол лестничной площадки подъезда. Тогда последний решил отомстить: он взял из дома топор и пошёл с ним к соседу, ударив его лезвием по голове. Разнимать мужчин пришлось родителям и супруге раненого мужчины. Они выхватили у обвиняемого топор. Пострадавшего госпитализировали. Как сообщало ИА REGNUM, его обидчик будет отвечать перед судом за покушение на убийство.