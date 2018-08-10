Самолет ВВС США совершил аварийную посадку в Техасе

Сан-Антонио, США, , 08:59 — REGNUM В американском штат Техас совершил аварийную посадку самолет Lockheed C-5 Galaxy ВВС США. Об этом сообщает The Drive со ссылкой на видео.

ЧП произошло на базе в Сан-Антонио. Издание отмечает, что точная дата случившегося неизвестна.

У воздушного судна, ранее считавшегося самым грузоподъемным в мире, не вышла передняя стойка шасси. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Отмечается, что самолету Lockheed C-5 Galaxy был нанесен определенный ущерб.