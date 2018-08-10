На Савеловском направлении МЖД ведутся ремонтные работы

Москва, , 08:58 — REGNUM Ремонтные бригады железнодорожников работают над устранением причин остановки движения составов на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщает 10 августа пресс-служба РЖД.

Отмечается, что утром 10 августа на перегоне Москва — Бутырская для предотвращения наезда был остановлен пригородный поезд, в результате экстренной остановки оказался повреждён провод контактной сети.

«Железнодорожники прикладывают максимальные усилия, чтобы восстановить движение», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года электропоезда «Ласточка» на Московском центральном кольце (МЦК) перевезли 10,8 млн человек, что на 20% больше показателя 2018 года за аналогичный период.

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