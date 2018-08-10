В ЛНР под обстрел ВСУ попали четыре населенных пункта

Луганск, , 08:47 — REGNUM Четыре раза ВСУ обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 9 августа, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, под обстрел попали Калиново, Логвиново, Пришиб, Калиновка. Применялись запрещенные Минскими соглашениями вооружения, такие как минометы калибра 82 мм. Сутками ранее ЛНР также подверглась четырем обстрелам со стороны украинских войск.

Напомним, в Донбассе каждый день происходят обстрелы со стороны ВСУ, которые игнорируют любые договоренности о прекращении огня. Также украинская сторона срывает любые соглашения, достигнутые с Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР). Так, развод сил в Станице Луганской пытались провести более 30 раз, но каждый раз ВСУ срывали развод.

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