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Спасательный вертолёт пропал в горах Японии

Происшествия

На борту машины находились девять человек

Токио, 10 августа 2018, 08:36 — REGNUM  Спасательный вертолёт, на борту которого находились девять человек, пропал 10 августа на территории японской префектуры Гумма в центральной части страны, передаёт Kyodo.

По информации агентства, связь с экипажем была потеряна в районе вулкана Кусацу-Сиранэ, который считается активным. Вулкан извергался в начале 2018 года.

Уточняется, что на борту находились четыре сотрудника министерства по борьбе со стихийными бедствиями и пять сотрудников пожарной службы. Экипаж отправился осматривать с воздуха состояние горных троп на границе префектур Гумма и Нагано.

Отметим, что Гумма является горной префектурой, более половины её площади покрыто лесом. В полиции не исключают, что вертолёт мог совершить аварийную посадку.

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Авиапроисшествия
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