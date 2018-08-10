Спасательный вертолёт пропал в горах Японии

Токио, , 08:36 — REGNUM Спасательный вертолёт, на борту которого находились девять человек, пропал 10 августа на территории японской префектуры Гумма в центральной части страны, передаёт Kyodo.

По информации агентства, связь с экипажем была потеряна в районе вулкана Кусацу-Сиранэ, который считается активным. Вулкан извергался в начале 2018 года.

Уточняется, что на борту находились четыре сотрудника министерства по борьбе со стихийными бедствиями и пять сотрудников пожарной службы. Экипаж отправился осматривать с воздуха состояние горных троп на границе префектур Гумма и Нагано.

Отметим, что Гумма является горной префектурой, более половины её площади покрыто лесом. В полиции не исключают, что вертолёт мог совершить аварийную посадку.