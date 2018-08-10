Альпинист из Новокузнецка погиб при спуске в горах Алтая

Кемерово, , 08:12 — REGNUM Альпинист из Новокузнецка погиб при спуске с вершины Актру в Горном Алтае. Его товарищ из Новосибирска получил серьёзные травмы и был доставлен на вертолёте в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС РФ по Алтаю, два туриста совершали восхождение на одну из высших точек Северо-Чуйского хребта, но при спуске они сорвались.

«На помощь туристам из сезонного лагеря выдвинулась группа «Алтайского поисково-спасательного отряда». А из Красноярска вылетел вертолет. В Горно-Алтайске на борт поднялись ещё четверо спасателей, среди которых был и медик», — рассказали в ведомстве.

Тем временем следователи начали доследственную проверку по факту смерти 32-летнего жителя Новокузнецка в горах Алтая — устанавливаются обстоятельства гибели мужчины.