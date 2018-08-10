Площадь лесных пожаров в Красноярском крае сократилась до 174,2 тыс. га

Красноярск, , 07:56 — REGNUM В Красноярском крае 10 августа действуют 43 лесных пожара на общей площади 174,2 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, за прошедшие сутки в регионе удалось потушить 23 лесных пожара на общей площади 177,06 тыс. га. В тушении были задействованы более 550 человек, 36 единиц техники, 24 воздушных судна.

Наиболее сложная лесопожарная обстановка, по оценкам краевого минлесхоза, складывается в Богучанском, Эвенкийском, Мотыгинском и Кежемском районах. При этом угрозы насёленным пунктам и объектам экономики нет, заверили в министерстве.

По предварительным данным, в большинстве случаев пожары возникли из-за гроз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Красноярском крае было зарегистрировано 53 лесных пожара на общей площади 351,05 тыс. га. В лесах региона продолжает действовать режим ЧС, введённый с 22 июня.

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