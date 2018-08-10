Пятница, 10 Августа 2018 года
08:39:04 МСК

В Бурятии поймали «чёрного лесоруба», орудовавшего в заповедной зоне

Происшествия

Нарушитель спилил деревья объёмом около 3 кубометров, ущерб лесному фонду превысил 133 тысячи рублей

В Бурятии поймали «чёрного лесоруба», орудовавшего в заповедной зоне
Иллюстрация: Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства
Результат деятельности «чёрных лесорубов» в Бурятии

Улан-Удэ, 10 августа 2018, 06:59 — REGNUM  В Верхне-Талецком лесничестве Хоринского района Бурятии главный лесничий в ходе рейдового патрулирования обнаружил незаконную рубку сосен. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 10 августа, в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), правонарушитель спилил деревья объёмом около 3 кубометров в заповедной зоне. Ущерб лесному фонду превысил 133 тысячи рублей.

Заготовленная древесина и бензопила изъяты. В отношении «чёрного лесоруба» составлен протокол. Материалы переданы в полицию.

Читайте также: Без Байкала и без лесов: какое будущее ждёт Бурятию?

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии «чёрных лесорубов» ловят практически ежедневно. Только за июль 2018 года в регионе выявлено более 110 незаконных рубок.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бурятии фотоловушка помогла поймать «чёрных лесорубов»-рецидивистов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЛесБумПром и лесное хозяйство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить