В Свердловской области проверяют лагерь, в котором отравились дети

Екатеринбург, , 06:54 — REGNUM В Свердловской области после поступления информации о заболевших детях проводится проверка оздоровительного лагеря «Чайка», расположенного в Сысертском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По предварительным данным, к медикам обратились дети с признаками острой кишечной инфекции. На данный момент заболевшие изолированы и за ними ведётся медицинское наблюдение. А в оздоровительном лагере проводятся антиэпидемиологические мероприятия.

По данным местных изданий, инцидент случился 6 августа, в день начала четвёртой смены. К медикам обратились три ребёнка, сообщает издание «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в Свердловской области произошло массовое отравление детей в лагере «Сосновый», который расположен в Кушвинском районе. Пострадали 62 ребёнка и двое взрослых. Работа оздоровительного лагеря была приостановлена на время проведения антиэпидемиологических мероприятий.

А в конце июля судебные приставы закрыли детский лагерь в Среднеуральске по причине неправильной организации питания детей.

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