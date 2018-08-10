Арестована продукция ООО«Пищевик», консервами которой отравились в Якутии

Санкт-Петербург, , 05:20 — REGNUM ООО «Производственная компания Пищевик» нарушало технологию производства консервов и содержало свои помещения в неудовлетворительном санитарном состоянии. К такому выводу пришли специалисты управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в ходе проведения расследования случаев отравления консервами «Сайра» в Якутии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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В рамках санитарно-эпидемического расследования на производстве были отобраны пробы готовой продукции, сырья, упаковки и воды из централизованного источника водоснабжения.

Образцы отправлены в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» для проведения лабораторных исследований. До получения результатов анализа на продукцию компании наложен арест.

При этом специалисты надзорного ведомства уже установили, что технология производства рыбных консервов ООО «Производственная компания Пищевик» нарушалась, а санитарное содержание помещений, где они изготавливались, было неудовлетворительным. Компании временно запретили производить продукцию.

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Как сообщало ИА REGNUM, консервами в Якутии отравились 13 человек. Республиканское управление Роспотребнадзора выяснило, что причиной заболеваемости стало употребление людьми в пищу рыбных консервов и призвало жителей региона не покупать «Сайру» от ООО «Производственная компания Пищевик».