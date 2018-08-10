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Суд запретил разглашать диагноз обвиняемого по делу о ТРЦ «Зимняя вишня»

Происшествия

Ранее экс-глава управления МЧС региона Александр Мамонтов был госпитализирован

Кемерово, 10 августа 2018, 05:03 — REGNUM  Кемеровский суд принял решение о неразглашении диагноза обвиняемого по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» экс-главы управления МЧС региона Александра Мамонтова во время заседания. Это, по мнению адвоката Мамонтова, может привести к утечке информации, которая содержит врачебную тайну, пишут региональные СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Мамонтов, который проходит по делу о пожаре в ТРЦ Кемерово и который обвиняется в халатности и растрате, 3 августа из СИЗО №1 был доставлен в больницу. Причина госпитализации не сообщалась.

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Однако, 9 августа Кемеровский областной суд принял решение оставить его под стражей до 25 сентября.

Тем временем, руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС по региону Андрей Бурсин пытался совершить суицид в следственном изоляторе. Он был госпитализирован в местную больницу. Бурсин обвиняется в халатности при тушении «Зимней вишни».

Напомним, пожар, унёсший жизни 60 человек, произошёл в ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года.

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