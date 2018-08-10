Жителей села Якутии эвакуировали из-за близко подошедшего природного пожара

Якутск, , 04:24 — REGNUM Возле села Уянди Усть-Янского района Якутии возник ландшафтный пожар, создавший угрозу жилым домам и соцобъектам. Огонь вплотную приблизился к населённому пункту из-за сильного ветра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МЧС по региону. Горят трава и кустарник. Подальше от очага пожара отселили детей, пожилых людей и инвалидов.

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В селе Уянди находится 57 человек, в том числе 18 детей. Введён режим ЧС.

«В связи с ухудшением оперативной обстановки для защиты населенного пункта и тушение ландшафтного пожара в готовности аэромобильная группировка и оперативная группа ГУ МЧС России по Яутии в составе 12 человек», — пояснили в МЧС.

«Организована подготовка помощи району материальными средствами, средствами тушения. Все необходимые решения приняты. Организовано взаимодействие с центром медицины катастроф. Необходимые медикаменты и средства обеспечения будут оперативно доставлены в посёлок Депутатский, после чего будут вертолётной техникой перебрасываться в данный населённый пункт», — сказал телеканалу Якутия.24 исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Якутии Евгений Рощин.

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В Уянди доставят мотопомпы, шланги, медикаменты, индивидуальные средства защиты, палатки, раскладушки, матрасы. В населённый пункт также будут переброшены пожарные формирования. Пока в тушении пожара по данным МЧС задействованы 28 человек и две единицы техники.

Заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников поручил отработать вопрос эвакуации населения лично с каждым жителем Уянди. Людям рекомендовано брать с собой все необходимые документы и ценные вещи.

«Сейчас главная задача позаботиться о людях, чтобы никто не пострадал», — сказал Алексей Колодезников.

Напомним, это уже третий случай за лето 2018 года, когда огонь природного пожара вплотную подходит к селу в Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля огонь подошёл близко к селу Люксюгюн Кобяйского района, людей тогда эвакуировать не пришлось. 4 августа лесной пожар создал угрозу вахтовому посёлку Накын в Нюрбинском районе, ситуация была опасной: огонь подходил к сладу со взрывчаткой. Эта угроза была устранена.