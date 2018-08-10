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На десятом километре МКАД произошло сразу два массовых ДТП

Происшествия

Есть один пострадавший

Москва, 10 августа 2018, 03:55 — REGNUM  На десятом километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошло два массовых столкновения автомобилей, сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на очевидцев аварий.

В первом ДТП участвовали три автомобиля, столичное ГИБДД сообщает об одном пострадавшем. Во втором столкновении приняли участие четыре автомобиля. Полиция отмечает, что во втором ДТП пострадавших нет. В результате двух аварий перекрыто три полосы движения автотранспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа в Краснодарском крае произошло массовое ДТП с участием семи автомобилей на 122-м километре автодороги Краснодар — Кропоткин. В результате аварии погибли два человека, еще четверо получили травмы разной степени тяжести.

Читайте ранее в этом сюжете: ДТП с участием семи автомобилей произошло на Кубани, есть погибшие

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Дорожно-транспортные происшествия
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