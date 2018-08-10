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На крыше дома в СЗАО Москвы произошел пожар

Происшествия

Есть пострадавшие

Москва, 10 августа 2018, 03:35 — REGNUM  На северо-западе столицы загорелась крыша дома №7 по улице 3-я Хорошевская, огнем охвачена площадь 400 кв. метров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Москвы.

Сообщается, что в ликвидации пожара участвуют 39 единиц техники и 140 человек личного состава. Проводится эвакуация жителей на улицу. Также пресс-служба МЧС сообщает о наличии пострадавших, однако их количество пока уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Москве на территории стадиона «Измайлово» в офисе на первом этаже вспыхнул пожар. Пожарные ликвидировали возгорание, пострадавших нет.

Читайте ранее в этом сюжете: На стадионе в столичном районе Измайлово тушили пожар

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Пожары в жилых домах
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