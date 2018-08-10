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Неизвестные ограбили исполнителя песни Despacito в Испании

Происшествия

Вору удалось себя выдать за музыканта

Валенсия, Испания, 10 августа 2018, 03:21 — REGNUM  Из номера гостиницы, принадлежавшего исполнителю песни Despacito пуэрториканскому певцу Дэдди Янки, неизвестный вынес украшения на сумму около 2 млн евро, сообщает Provincias.

Сообщается, что злоумышленник пришел в отель и представился артистом, после чего попросил служащих отеля помочь открыть сейф, в котором хранились драгоценности. Также в одной из комнат вор поживился деньгами на сумму $2,5 тыс. и толстой золотой цепочкой. Полиция отмечает, что отпечатков пальцев вор не оставил.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля неизвестные обокрали уснувшего на лавке певца Сергея Пенкина, который был в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что у певца украли золотые украшения, часы и мобильный телефон. В заявлении в полицию Пенкин указал сумму причиненного ущерба в 1 млн 10 тыс. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Спавшего на лавочке в Москве певца Пенкина обокрали на миллион рублей

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