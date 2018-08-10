Выбросила новорожденную в ведро – получила условный срок: скандал в Татарии

Буинск, Татария, , 03:03 — REGNUM Жительница Татарии за убийство собственного новорожденного ребёнка получила три года условно с испытательным сроком три года. Решение по материалам уголовного дела вынес суд Буинского района, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Следователи установили, а в суде было доказано, что 4 мая 2018 года 40-летняя Альбина А., стоявшая на учёте по беременности в местной больнице, в сарае села Альшихово Буинского района родила девочку. Ребёнка мать выбросила в ведро с водой и унесла в заброшенную соседскую постройку.

В правоохранительные органы обратились врачи медицинского учреждения, где женщина стояла на учёте, и куда обратилась после родов. Медики заметили отсутствие плода и сообщили об этом в полицию.

В отношении Альбины А. было возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного»). Данной статьей предусмотрено ограничение свободы на срок от двух до четырёх лет, или же принудительные работы на срок до пяти лет, а также лишение свободы на тот же срок. Между тем, по сообщению пресс-службы СУ СУ РФ по РТ, женщина получила три года условно.

Вердикт суда вызвал шок у жителей республики.

«Мир сошел с ума! Условное за убийство младенца!», «Нужно было дать минимум 10 лет! Если не может уже содержать или не желанный ребёнок, отдала бы в малютки дом», «Её пожизненно надо сажать!» — пишут жители в соцсетях, обсуждая это происшествие.

Напомним, это не первый случай убийства новорожденного матерью в Татарии. В феврале 2014 года суд приговорил 43-летнюю мать из Нурлата, оставившую новорожденную дочь в тазике после рождения, к 1,5 годам колонии-поселения. Родив ребенка дома, женщина перерезала пуповину, положила новорожденную в тазик и легла спать. Утром она закопала на своём участке труп дочери.

В феврале 2018 года в Аксубаевском районе 36-летняя женщина, не состоящая на учёте, родила живую девочку. По данным следствия, она «завернула ее в пакет, положила в пластиковое ведро и поместила в сени». Ребёнок умер от переохлаждения. Через четыре дня труп новорожденной дочери был выброшен на заснеженный участок нежилого дома в том же селе. Следователями было возбуждено уголовное дело, это дело суд ещё не рассмотрел.