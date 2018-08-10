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Очередное ДТП в Москве: водитель автобуса сбил пешехода

Происшествия

Пострадавший госпитализирован

Москва, 10 августа 2018, 01:01 — REGNUM  В районе Москвы Отрадное водитель рейсового автобуса сбил пешехода, находившегося на проезжей части, сообщает пресс-служба Главного управления ГИБДД столицы.

Сообщается, что ДТП произошло в районе дома 14 на улице Бестужева. Пешеход находился на проезжей части вне зоны пешеходного перехода. Пострадавший пешеход получил травмы разной степени тяжести и был госпитализирован. В настоящий момент сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в подмосковных Мытищах водитель автобуса сбил трех пешеходов недалеко от автовокзала. Двое пострадавших с тяжелыми травмами были госпитализированы. Одной из вероятных причин ДТП называется отказ тормозов у автобуса.

Читайте ранее в этом сюжете: У наехавшего на пешеходов в Мытищах автобуса могли отказать тормоза

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Дорожно-транспортные происшествия
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