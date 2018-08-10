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У наехавшего на пешеходов в Мытищах автобуса могли отказать тормоза

Происшествия

Окончательную причину ДТП установит проверка

Мытищи, Московская область, 10 августа 2018, 00:33 — REGNUM  Вероятной причиной наезда автобуса на трех пешеходов в подмосковных Мытищах мог быть отказ тормозов, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

На текущий момент правоохранительные органы ведут проверку, в ходе которой установят окончательную причину ДТП.

Ранее в районе Шараповского проезда города Мытищи автобус наехал на трех пешеходов, двое из которых получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

Пассажиры автобуса не пострадали, среди пострадавших пешеходов несовершеннолетних не было. Авария произошла недалеко от городского автовокзала.

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Дорожно-транспортные происшествия
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