У наехавшего на пешеходов в Мытищах автобуса могли отказать тормоза

Мытищи, Московская область, , 00:33 — REGNUM Вероятной причиной наезда автобуса на трех пешеходов в подмосковных Мытищах мог быть отказ тормозов, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

На текущий момент правоохранительные органы ведут проверку, в ходе которой установят окончательную причину ДТП.

Ранее в районе Шараповского проезда города Мытищи автобус наехал на трех пешеходов, двое из которых получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

Пассажиры автобуса не пострадали, среди пострадавших пешеходов несовершеннолетних не было. Авария произошла недалеко от городского автовокзала.