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В трех департаментах Франции из-за дождей эвакуируют местных жителей

Происшествия

Начали пополняться списки пропавших без вести

В трех департаментах Франции из-за дождей эвакуируют местных жителей
George Hodan
Дождь

Париж, 9 августа 2018, 23:29 — REGNUM  Из трех южных департаментов Франции из-за сильных ливней и их последствий эвакуируют людей, сообщает 9 августа пресс-служба МВД Франции.

Эвакуация проходит в департаментах Дром, Ардеш и Гар. СМИ сообщают, что пропал без вести 70-летний руководитель детского лагеря, из которого эвакуировали 119 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французская жандармерия начала операцию по поиску и спасению 18 туристов, после сильных дождей пропавших без вести при сплаве на каноэ по реке Ардеш.

Читайте ранее в этом сюжете: На юге Франции пропали 18 человек, сплавлявшиеся на каноэ по реке

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Сильные ливни и их последствия
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