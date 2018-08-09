ДНР: Зафиксированы минометные обстрелы двух сел

Соледар, ДНР, , 23:29 — REGNUM Вечером, 9 августа, боевики ВСУ обстреляли из минометов поселки Ленинское и Саханка, сообщили в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

В ленинское прилетело пять мин калибра 82 мм, а в Саханку — пять мин калибра 120 мм. Отметим, что 120-мм минометы должны быть отведены от линии соприкосновения, согласно международным договоренностям по урегулированию украинского конфликта.

Напомним, в течение суток 8 августа, ВСУ выпустили 18 мин по территории ДНР.

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