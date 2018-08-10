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Утро длинных ковшей. В Челябинске обесточили 19 улиц

Происшествия

Гаражный кооператив копал и порвал кабель

Челябинск, 10 августа 2018, 04:43 — REGNUM  ‍Экскаватор повредил кабель во время работы, оставив без света 19 улиц в Челябинске, сообщает 74.ru.

Уточняется, что электроснабжения лишились жители Металлургического района. Свет выключился утром 9 августа.

Выяснилось, что дома обесточил экскаваторщик, повредивший кабель у гаражно-строительного кооператива № 503.

«Всего 19 улиц остались без света, — уточнили в диспетчерской службе «Электрические сети Металлургического района». — Гаражный кооператив копал и порвал кабель».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая на Урале разбушевался ураган со скоростью ветра 27 метров в секунду. В Свердловской области 30 тысяч человек остались без электричества.

Читайте ранее в этом сюжете: После урагана в Свердловской области восстановлена подача электроэнергии

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