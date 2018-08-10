Ищут фотографы, ищет милиция. Жительница Магнитогорска уложила грабителя

Магнитогорск, Челябинская область, , 05:04 — REGNUM Девушка не дала грабителю отнять сумку у беременной женщины в городе Магнитогорске (Челябинская область), сообщает региональное агентство новостей «Доступ».

Нападение на горожанку Ольгу П. произошло на остановке «улица Сталеваров» 8 августа в вечернее время. По ее словам, у нее отнял сумку неизвестный, но скрыться ему не удалось.

«Все произошло на глазах очевидцев, но кроме девушки никто не осмелился помочь, хотя рядом были молодые парни, — сказала Ольга. — Девушка в два удара уложила грабителя на землю».

По словам потерпевшей, она хотела бы поблагодарить заступившуюся за нее девушку сейчас, поскольку сразу после ЧП героиня скрылась в маршрутном такси. По данным горожан, она — администратор в одном из магнитогорских магазинов.

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