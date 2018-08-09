В аэропорту Стамбула столкнулись два авиалайнера

Стамбул, Турция, , 21:52 — REGNUM В воздушной гавани Стамбула столкнулись пассажирские самолеты марокканской компании Royal Air Moroc и турецкой Turkish Airlines, сообщает 9 августа газета Hurriyet.

По данным газеты, при рулежке в международном аэропорту имени Ататюрка марокканский пассажирский самолет столкнулся с авиалайнером Boeing-777 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, повредив его хвостовую часть.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Повреждения обоих самолетов признаны незначительными. Причины инцидента устанавливаются.

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