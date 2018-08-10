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День прожит зря. На Урале из салона сотовой связи украли дневную выручку

Происшествия

Выручку потратил сотрудник магазина

Карталы, Челябинская область, 10 августа 2018, 05:57 — REGNUM  Всю дневную выручку салона сотовой связи в городе Карталы (Челябинская область) похитил сотрудник магазина, передает «Первый областной».

Уточняется, что работник магазина украл 130 тыс. рублей. Злоумышленника вычислили после того как обнаруживший пропажу работодатель обратился в полицию.

Известно, что украденное было быстро потрачено на азартные игры, к которым сотрудник торговой точки питает пристрастие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жительнице Сургута предъявлено обвинение в краже 150 тыс. рублей из банка, в котором она работала. Оказывается, деньги понадобились ей для ее любимого мужчины.

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