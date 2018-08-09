На юге Франции пропали 18 человек, сплавлявшиеся на каноэ по реке

Париж, , 20:55 — REGNUM В южной части Франции при сплаве по реке Ардеш пропали 18 туристов, сообщает 9 августа телеканал BFMTV.

По информации телеканала, на территории департамента Гар на юге Франции пропали без вести туристы, сплавлявшиеся на каноэ по реке.

Стоит отметить, что ситуация в зоне поисков и в регионе в целом усугубляется подтоплениями, произошедшими после сильных дождей.

Для поисков пропавших туристов задействованы почти сто сотрудников жандармерии, в небе над районом операции работают три вертолета.

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