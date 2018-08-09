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На юге Франции пропали 18 человек, сплавлявшиеся на каноэ по реке

Происшествия

Поисками пропавших занимаются более сотни жандармов, задействованы три вертолета

На юге Франции пропали 18 человек, сплавлявшиеся на каноэ по реке
Hans
Река Ардеш

Париж, 9 августа 2018, 20:55 — REGNUM  В южной части Франции при сплаве по реке Ардеш пропали 18 туристов, сообщает 9 августа телеканал BFMTV.

По информации телеканала, на территории департамента Гар на юге Франции пропали без вести туристы, сплавлявшиеся на каноэ по реке.

Стоит отметить, что ситуация в зоне поисков и в регионе в целом усугубляется подтоплениями, произошедшими после сильных дождей.

Для поисков пропавших туристов задействованы почти сто сотрудников жандармерии, в небе над районом операции работают три вертолета.

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