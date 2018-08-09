В Приэльбрусье отложили на 10 августа спуск тел сотрудников Росгвардии

Нальчик, , 20:20 — REGNUM Спасатели не могут провести операцию по спуску тел погибших в горах Кабардино-Балкарии сотрудников Росгвардии. Мешает непогода. Решено отложить операцию по спуску до утра 10 августа.

На месте гибели сотрудников Росгвардии, сорвавшихся в пропасть во время схода лавины в Безенгийском ущелье, находятся 15 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС. Однако из-за погодных условий принято решение, что они останутся там на ночь, а утром начнут транспортировку тел погибших, сообщил начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда Абдуллах Гулиев.

Отметим, что утром 9 августа планировалось направить к месту гибели военных альпинистов вертолет МЧС, однако использовать его из-за погодных условий также не удалось.

Читайте также: В Росгвардии назвали имена погибших в Кабардино-Балкарии сотрудников

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа при восхождении в рамках учебно-тренировочного сбора по повышению квалификации инструкторов горной подготовки в горах Кабардино-Балкарии погибли четверо военнослужащих-контрактников Росгвардии. Они сорвались в пропасть с высоты 4,5 тыс. метров между горами Дых-Тау и Пик Пушкина во время схода лавин.

Все погибшие — опытные альпинисты. Один из них — мастер спорта России по альпинизму, еще один погибший — кандидат в мастера спорта по альпинизму. Каждый из них не раз участвовал в спецоперациях по ликвидации бандформирований и по спасению граждан, в том числе в горных районах. Все погибшие имели государственные награды за выполнение боевых и служебных задач.

Читайте также: Росгвардия подтвердила информацию о гибели военных в Кабардино-Балкарии