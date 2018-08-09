У западного побережья Турции утонули еще девять мигрантов

Анкара, , 19:38 — REGNUM Девять мигрантов из Ирака и Сирии погибли при кораблекрушении у западных берегов Турции, сообщает 9 августа газета Hurriyet.

По информации издания, из группы в 13 человек, которая пыталась нелегально добраться до Греции, погибли один мужчина, семеро детей и две женщины.

В район кораблекрушения возле города Кушадасы провинции Айдын прибыли катера турецкой береговой охраны. Подробности происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, резкое обострение ситуации с нелегальными мигрантами и беженцами из Африки и стран Ближнего Востока вызвано разрушением целого ряда государств в этом регионе, которое произошло при активном участии США и стран НАТО.

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