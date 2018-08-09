«Пьяные» каникулы: в Тюмени обсуждают «запойную» девочку в траве

Тюмень, , 18:24 — REGNUM Практически во всех популярных пабликах Тюмени обсуждают видео, опубликованное 8 августа 2018 года, на котором запечатлена лежащая в траве пьяная девочка. Со слов очевидцев говорится, что ребёнку 12 лет и она с подругами употребляла алкогольные напитки в течении двух суток, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Происшествие не комментируют в станции скорой помощи, которая приехала за пьяной школьницей. Хранят молчание и правоохранительные органы Тюмени, не подтверждая, и не опровергая инцидент. Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов сообщил местным СМИ, что уже отправил запросы о случившемся в правоохранительные органы и в комиссию по делам несовершеннолетних.

Известно, что пьянствовала девочка в компании подружек-ровесниц. Когда школьница упала на улице ничком, собутыльницы сбежали. Девочку спасли прохожие.

Пьяные летние каникулы 2018 года без родительского присмотра проводят не только тюменские школьницы. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 августа в Амурской области 12-летний мальчик будучи в нетрезвом состоянии сел за руль родительского автомобиля Nissan Wingroad и врезался в иномарку, стоящую на обочине. Кроме того, пытаясь скрыться с места ДТП, подросток врезался в электроопору. В итоге разбиты две машины, горе-водитель травмирован.

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