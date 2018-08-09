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Город в Швейцарии перенес удар мощного селевого потока. Видео

Происшествия

Лавина из камней и грязи прошла через город Шамозон

Шамозон, Швейцария, 9 августа 2018, 17:57 — REGNUM  Сошедший с гор селевой поток прошел через небольшой город Шамозон в Швейцарии. Видеозапись опубликована в сети YouTube.

Кадры видеоролика запечатлели удар селевого потока из камней и грязи по мосту. Поток был настолько мощным, что иногда достигал высоты третьего этажа.

На данный момент известно о повреждениях строений и автомобилей. Информации о пострадавших людях пока не поступало.

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Оползни, лавины, сели
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