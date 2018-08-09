Во Владимире задержали многодетного отца-одиночку, изнасиловавшего дочь

Владимир, , 17:56 — REGNUM Во Владимире многодетный отец изнасиловал свою 15-летнюю дочь. Как сообщила 9 августа пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области, о преступлении в полицию сообщила соседка семьи, которой девочка рассказала о посягательствах. Несколько дней после этого мужчина прятался в лесу.

По версии следствия, 47-летний мужчина один воспитывал четырех детей. Их мать лишена родительских прав, а вот к мужчине претензий не было: он производил хорошее впечатление, имел заработок. Однако 6 августа вскрылись ужасающие подробности жизни семьи — 15-летняя девочка рассказала соседке об изнасиловании.

«Сразу же после получения сообщения о преступлении следователь СК России принял меры к обеспечению защиты потерпевшей и помещению ее в государственное учреждение, где несовершеннолетней оказывается профессиональная психологическая помощь», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас мужчина найден. Решен вопрос и о безопасности других детей. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование). В рамках расследования будет дана и оценка работы служб, которые должны были следить за кризисными семьями.