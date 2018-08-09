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Сильный ветер закрыл Керченскую переправу

Происшествия

Оператор переправы советует гражданам пока воздержаться от поездок на причал

Сильный ветер закрыл Керченскую переправу
Марина Каширская © ИА REGNUM
У Керченской переправы

Симферополь, 9 августа 2018, 16:59 — REGNUM  Работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с ухудшением погодных условий. Об этом 9 августа сообщили в пресс-службе ООО «Морская дирекция».

«В связи с усилением ветра до 20 метров в секунду работа паромов временно прекращена. Время открытия движения пока сложно спрогнозировать, поэтому гражданам стоит пока воздержаться от прибытия на причал», — уточнили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе оператора переправы.

Напомним, ранее в министерстве транспорта РК сообщили, что Керченская паромная переправа изменяет схему движения грузового транспорта в Крым, поскольку площадка в Славянске-на-Кубани прекратит свою работу. Процедуру оформление теперь можно будет проходить на накопительной площадке «Кавказ-3» между посёлками Батарейка и Ильич Темрюкского района Краснодарского края.

Читайте ранее в этом сюжете: Керченская переправа закрывает площадку в Славянске-на-Кубани

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