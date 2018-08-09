На Южном Урале водитель арестован за ДТП с тремя погибшими

Магнитогорск, Челябинская область, , 16:24 — REGNUM В Челябинской области арестован водитель автомашины «ВАЗ-2114», попавшей в смертельное ДТП в Агаповском районе. На мере пресечения настоял следователь.

По сведениям силовиков, в момент ДТП водитель был пьян. От удара отечественный автомобиль превратился в груду искореженного металла

Как ранее сообщало ИА REGNUM, машина «ВАЗ-2114» столкнулась с «Пежо». Погибли два человека в отечественной машине и женщина в иномарке.

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