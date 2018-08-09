Захарова рассказала о показаниях по делу гибели в ЦАР журналистов из России

Москва, , 15:54 — REGNUM Погибшие в Центрально-Африканской республике российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко пытались попасть в тренировочный лагерь Беринга, но не смогли этого сделать из-за отсутствия удостоверяющих их документов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Из свидетельский показаний водителя следует, что 28 июля россияне познакомились с ним в одном из кафе Банги и предложили сопровождать их на личном автомобиле в течение 10 суток. На следующий день журналисты предприняли попытку попасть в тренировочный лагерь Беринга, в котором российские инструкторы обучают центрально-африканских военнослужащих, но при этом на руках у них не было никаких удостоверяющих их как журналистов документов и разрешения министерства обороны ЦАР на посещение объекта. В этой связи на данном этапе они получили отказ от охранявших лагерь солдат ЦАР», — заявила Захарова.

30 июля около 11 часов утра журналисты отправились в город Бомбари, который расположен к северу от столицы ЦАР. В городе Домара в 70 км от Банги они сделали остановку и в течение полутора часов вели съёмку и вели беседы с местными жителями, указала дипломат.

«После этого, не объясняя мотивов, журналисты приняли решение отклониться от первоначального маршрута, попросив водителя ехать в город Дэкуа. По прибытии в город Себю, расположенный по пути в Декуа, около 18:30 их машина была остановлена военным патрулём ЦАР, который рекомендовал не ехать далее и провести ночь в Себю, так как за ним начинается не контролируемая властями территория. Однако журналисты настояли на своём и, ссылаясь на то, что куда-то торопятся… рекомендация патруля вызвала спор, но в итоге их пропустили», — рассказала Захарова.

По её словам, в отношении самого преступления водитель повторяет ранее озвученную им версию о нападении грабителей на дороге в Декуа.

Напомним, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, режиссёр Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Преступление было совершено в 23 км от населенного пункта Сибю. 7 августа сотрудники посольства России в ЦАР провели встречу с руководством национальной жандармерии ЦАР. Местные правоохранители ознакомили российских дипломатов с известными следствию фактами, которые были получены в ходе расследования гибели журналистов и позволили переговорить с перевозившим их шофёром, который стал очевидцем произошедшего.