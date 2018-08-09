Число жертв нового землетрясения в Индонезии возросло до 319 человек

Матарам, Индонезия, , 15:53 — REGNUM В результате нового землетрясения, поразившего индонезийский остров Ломбок в четверг, 9 августа, число жертв увеличилось до 319 человек, сообщает France 24, ссылаясь на заявление местных властей.

В дополнение к этим жертвам «по меньшей мере 1 400 человек получили серьезные ранения и 156 000 человек были эвакуированы», — заявил представитель местной власти Сутопо Пурво Нугрохо.

Спасатели изо всех сил пытаются добраться до некоторых труднодоступных районов, разрушенных землетрясением, где могут быть пострадавшие.

Напомним, на индонезийском туристическом острове Ломбок произошло уже три землетрясения магнитудой 6, 7 и 5,9 баллов.