Обвиняемый в убийстве девочки в Сочи задержан в Орловской области

Сочи, Краснодарский край, , 15:43 — REGNUM В Орловской области задержан обвиняемый в убийстве несовершеннолетней жительницы города Волгодонска Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба СКР 9 августа.

Девочка пропала в августе 2017 года, когда находилась вместе с матерью на отдыхе в Сочи Краснодарского края. Обвиняемый, который ранее был женат на матери девочки и сохранил с ней дружеские отношения, также находился летом 2017 года в Сочи.

По версии следствия, в лесном массиве, рядом с поселком Лоо на территории Лазаревского района, между отчимом и девочкой произошел конфликт — ребенок не хотел возвращаться к матери. Мужчина, который находился в состоянии наркотического опьянения, в ходе ссоры ударил ребенка камнем по затылку. Девочка умерла. Преступник бросил тело на месте преступления и уехал из Сочи. После этого он скрывался в различных субъектах страны.

Задержали подозреваемого в Орловской области. Он уже дал признательные показания, ему предъявлено обвинение.

Найдены и останки убитой девочки. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. 9 августа будет решаться вопрос об аресте обвиняемого.