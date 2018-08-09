Представитель композитора Меладзе опровергла его задержание

Киев, , 15:42 — REGNUM Информация о том, что композитора Константина Меладзе задержали на украино-венгерской границе, не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-секретарь композитора Анастасия Драпеко, передает телеканал «360».

По её словам, Меладзе работает в студии звукозаписи. 6 августа он в Венгрию не ездил.

Ранее в украинских СМИ появились сообщения об инциденте с участием Меладзе на выезде из Закарпатской области. Утверждалось, что пограничники забрали у Меладзе загранпаспорт, сомневаясь в подлинности штампов.