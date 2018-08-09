Авария на Ямале: самолёт «зарылся в грунт»

Салехард, , 15:22 — REGNUM В социальных сетях ЯНАО сообщается об аварийной ситуации в аэропорту села Толька Красноселькупского района. Повреждение получил частный самолет «Cesna 172», который зарылся передним шасси в грунт, сообщает ИА «Север-Пресс».

ЧП произошло во время движения по грунтовой взлетно-посадочной полосе в аэропорту села Толька.

«На момент взлета показатель плотности грунта на полосе составлял 7 единиц. Данному типу самолета для взлета достаточно плотности в 3 единицы. Сейчас создана рабочая группа для расследования причин произошедшего. Экипаж самолета ждет запасные детали для ремонта», — пояснил руководитель ГУП «Аэропорты Мангазеи» Борис Кравченко.

Сообщается, что на борту самолета «Cesna 172» находилось два члена экипажа. Пострадавших нет.

Читайте ранее в этом сюжете: На Кубани по факту крушения вертолета Ми-2 возбуждено уголовное дело