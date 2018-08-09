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В США полицейский застрелил человека, пытавшегося покончить с собой

Происшествия

Погибший угрожал полиции оружием

Вашингтон, 9 августа 2018, 15:18 — REGNUM  Правоохранительные службы американского штата Северная Каролина застрелили мужчину, угрожавшего им оружием, сообщает 9 августа Associated Press.

Сотрудники полиции получили наводку по поводу человека, который хотел покончить жизнь самоубийством. Сотрудники правопорядка пресекли данную попытку, застрелив мужчину.

Напомним, вторая поправка к конституции США гарантирует право на свободное ношение огнестрельного оружия. По этой причине в стране часты случаи его применения.

Читайте ранее в этом сюжете: Очередная стрельба в США: пострадал полицейский

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Право на владение огнестрельным оружием в США
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