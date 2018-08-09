Две тысячи туристов были эвакуированы на юге Франции из-за звонка о бомбе

Аржель-сюр-Мер, Франция, , 15:17 — REGNUM 2 тыс. отдыхающих были эвакуированы из-за сообщения о бомбе на курорте в городе Аржель-сюр-Мер на юге Франции, пишет газета Le Figaro.

8 августа менеджерам лагеря для отдыха поступил звонок от неизвестного, заявившего, что «бомба взорвется через три часа, иншалла». Все туристы были эвакуированы на несколько часов, на место происшествия вызваны около 70 жандармов и муниципальных полицейских.

Сообщение оказалось ложным, злоумышленник обнаружен и госпитализирован из-за своего психологического состояния. Он оказался ни мусульманином, ни завербованным радикалами. Мужчина хотел лишь досадить своей супруге.

Согласно французским законам, за подобные действия предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет и штраф в размере €30 тыс.