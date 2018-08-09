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ЛНР: украинские СМИ в Донбассе готовят провокации

Происшествия

Представители изданий неделю работают в Донбассе

Луганск, 9 августа 2018, 15:03 — REGNUM  В зону «операции объединенных сил» (ООС) в Донбассе прибыли украинские и иностранные журналисты для провокации, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 9 августа «Луганский информационный центр».

По его словам, СМИ, прибывшие в Донбасс на период с 6 по 12 августа, собирают информацию о деятельности войск республики. Марочко предупредил, что, несмотря на действия украинских журналистов, войска ЛНР будут соблюдать режим тишины до тех пор, пока это будет возможно.

Напомним, в Донбассе четвертый год продолжается война, и ВСУ применяют любые методы, чтобы ослабить войска республик.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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