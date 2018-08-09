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В Хабаровске уволили ударившую ребенка воспитательницу детсада

Происшествия

Сейчас кадровый вопрос решается и с заведующей детским садом

В Хабаровске уволили ударившую ребенка воспитательницу детсада
PublicDomainPictures
Ребенок

Хабаровск, 9 августа 2018, 14:51 — REGNUM  Воспитательницу детского сад № 18 в Хабаровске, которая ударила ребенка по лицу, уволили, сообщает 9 августа DVHab.ru со ссылкой на городское управление образования.

«Воспитательницу уже уволили, — рассказала представитель ведомства. — Кадровый вопрос сейчас решается и с заведующей детским садом № 18».

Напомним, ранее сообщалось, что инцидент произошел во время прогулки. Воспитательница, держа в руках книгу, ударила мальчика не старше пяти лет, после чего ребенок схватился за лицо, а педагог вернулась к чтению.

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