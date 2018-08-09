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В Афганистане обнаружены десятки тел военнослужащих

Происшествия

Все они погибли от рук террористов на прошлой неделе

В Афганистане обнаружены десятки тел военнослужащих
Василий Верещагин. Апофеоз войны. 1871

Кабул, 9 августа 2018, 14:50 — REGNUM  На военной базе в Афганистане найдены десятки тел афганских военнослужащих, сообщает 9 августа Reuters.

Военные погибли во время нападения боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на прошлой неделе на юге страны. В ходе нападения погибли 27 человек, пятеро получили ранения.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов в 1994 году. Террористы сражаются за создание государства, основанного на принципах шариата.

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«Талибан» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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