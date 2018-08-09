Четверг, 9 Августа 2018 года
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В Керале объявлено чрезвычайное положение из-за непрекращающихся дождей

Происшествия

Правительство индийского штата Керала объявило чрезвычайное положение в связи с проливными дождями и запросило помощи федерального правительства и армии

В Керале объявлено чрезвычайное положение из-за непрекращающихся дождей
PublicDomainPictures
Бесконечный дождь

Кочин, Индия, 9 августа 2018, 14:38 — REGNUM  Правительство индийского штата Керала было вынуждено объявить чрезвычайное положение в связи с непрекращающимися дождями, унесшими только за последние сутки жизни более 20 человек.

По сообщению индийского новостного издания «Хиндустан Таймс», для осуществления спасательных операций и организации безопасных жилищ для пострадавших от стихии власти штата запросили помощи у армии, флота и военно-воздушных сил страны. Сообщается, что первые военные уже прибыли в шесть наиболее пострадавших от стихии областей штата.

Дожди вызывают оползни и наводнения по всему штату, что приводит к значительным человеческим жертвам и материальному ущербу. Только по предварительным оценкам, ущерб составляет около 800 миллионов рупий.

Также власти были вынуждены открыть шлюзы 22 гидроэлектростанций по всему штату, в том числе и шлюзы одной из самых высоких арочных плотин в Азии под названием Идукки.

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