Экс-директор аэропорта «Брянск» стал фигурантом дела о взятке

Брянск, , 14:21 — REGNUM В отношении бывшего генерального директора международного аэропорта «Брянск» возбуждено новое уголовное дело. Как сообщила 8 августа пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, экс-руководитель подозревается в даче взятки должностному лицу Ространснадзора, который выявил нарушения правил транспортной безопасности. Сотрудник организации закрыл глаза на недочеты за 100 тыс. рублей.

По версии следствия, в результате выездной проверки сотрудник Ространснадзора выявил нарушения требований транспортной безопасности в аэропорту. После этого он потребовал от генерального директора аэропорта взятку в 100 тыс. рублей. За эти деньги он пообещал сдвинуть срок устранения нарушения и не привлекать аэропорт к административной ответственности. Гендиректор согласился и даже перевел часть денег на карту сотруднику надзорного ведомства. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 291 УК РФ — «Дача взятки». В отношении инспектора Ространснадзора возбуждено дело о получении взятки, он находится под стражей.

Напомним, ранее генеральный директор международного аэропорта «Брянск» был признан виновным в мошенничестве и приговорен к трем годам лишения свободы. В суде было доказано, что с 2014 года по 2016 год гендиректор аэропорта, а также главный бухгалтер и бухгалтер похитили в общей сложности 1,5 млн рублей.

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