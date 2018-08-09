Число жертв подземных толчков в Индонезии увеличилось до 259 человек

Джакарта, , 14:16 — REGNUM Число жертв недавнего землетрясения в Индонезии возросло до 259 человек, заявили 9 августа в министерстве по чрезвычайным происшествиям страны, сообщает британское агентство Reuters.

По данным ведомства, на данный момент проверено 259 смертельных случаев.

«Это число продолжит расти по мере того, как команды спасателей будут находить тела жертв под обрушившимися зданиями», — подчеркнули в министерстве.

Напомним, мощное землетрясение произошло 5 августа на индонезийском острове Ломбок. По оценкам специалистов, его мощность составила 7 баллов.