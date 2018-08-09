Жителя Дагестана судят за вербовку несовершеннолетней в ряды боевиков

Махачкала, , 14:01 — REGNUM В Дагестане попал под уголовное преследование за призывы к экстремизму и вербовку в ряды боевиков местный житель. Действуя через социальные сети и по телефону, он призывал несовершеннолетнюю девушку к участию в незаконном вооруженном формировании, сообщили ИА REGNUM 9 августа в пресс-службе прокуратуры региона.

Как установило следствие, в 2016—2017 годах злоумышленник вошел в доверие к девушке и стал уговаривать ее в ходе переписки и во время общения по телефону к вступлению в бандгруппу. Кроме того, обвиняемый в соцсети выложил текст, в котором содержались высказывания экстремистской направленности, унижающие достоинства человека по религиозному признаку.

В отношении вербовщика было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Содействие террористической деятельности», «Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». Рассматривать дело будет Северо-Кавказский окружной военный суд.

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Стоит отметить, что за последние два дня в Дагестане направлено на рассмотрение в суд еще два дела экстремистской направленности. В Северо-Кавказском окружном военном суде будет слушаться дело в отношении местного жителя, который в 2014 году выложил на своей странице в соцсети четыре материала, содержащие призывы к совершению экстремистских действий, и высказывания, оправдывающие терроризм и направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении лиц определенной социальной группы.

Еще одно дело рассмотрят в Каспийском городском суде. Обвиняемым выступает местный житель, который также в 2014 году разместил в сети интернет видеоматериал, в котором одобрялись враждебные действия по признаку отношения к религии и звучали призывы к экстремизму.

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