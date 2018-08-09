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Четыре человека погибли при ДТП с грузовиком в Рязанской области

Происшествия

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия

Рязань, 9 августа 2018, 14:13 — REGNUM  В Рязанской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и грузовика погибли четыре человека, сообщает пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел 9 августа в 10:40 мск в Ряжском районе области на 299 км автодороги «Р22 — Каспий». Направлявшийся из Тамбова в сторону Москвы автомобиль KIA RIO столкнулся с грузовиком Mercedes с полуприцепом.

«В результате ДТП водитель и три пассажира легкового автомобиля получили травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия, устанавливаются личности погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Рязанской области в результате ДТП с участием автобуса пострадал один человек. Автобус, в котором находились девять человек, съехал в кювет и перевернулся.

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Дорожно-транспортные происшествия
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