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Причиной стрельбы в Нью-Йорке стал семейный конфликт

Происшествия

Погибшие мужчина и женщина были старше 70 лет

Валгалла, США, 9 августа 2018, 13:38 — REGNUM  Мужчина, устроивший стрельбу в больнице пригорода Нью-Йорка, и погибшая женщина были, вероятно, одной семьёй. Об этом заявил шеф полиции округа Вестчестер Томас Глисон, передает агентство Associated Press.

По его словам, произошедшее похоже на конфликт в семейных отношениях, в результате которого происходит убийство и суицид. Глисон добавил, что и мужчина, и женщина были старше 70 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа в северном пригороде Нью-Йорка Валгалле вооруженный огнестрельным оружием мужчина вошел в больницу Westchester Medical Center. Он открыл огонь, в результате чего погибла одна из пациенток. Позже нападавший покончил с собой.

Генконсульство РФ сообщало, что данных о пострадавших при стрельбе российских гражданах нет.

Читайте ранее в этом сюжете: В больнице американского города Валгалла произошла стрельба

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Происшествия в США
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