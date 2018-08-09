Причиной стрельбы в Нью-Йорке стал семейный конфликт

Валгалла, США, , 13:38 — REGNUM Мужчина, устроивший стрельбу в больнице пригорода Нью-Йорка, и погибшая женщина были, вероятно, одной семьёй. Об этом заявил шеф полиции округа Вестчестер Томас Глисон, передает агентство Associated Press.

По его словам, произошедшее похоже на конфликт в семейных отношениях, в результате которого происходит убийство и суицид. Глисон добавил, что и мужчина, и женщина были старше 70 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа в северном пригороде Нью-Йорка Валгалле вооруженный огнестрельным оружием мужчина вошел в больницу Westchester Medical Center. Он открыл огонь, в результате чего погибла одна из пациенток. Позже нападавший покончил с собой.

Генконсульство РФ сообщало, что данных о пострадавших при стрельбе российских гражданах нет.

Читайте ранее в этом сюжете: В больнице американского города Валгалла произошла стрельба