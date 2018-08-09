В одном из домов Гвадалахары полиция обнаружила 10 трупов

Гвадалахара, Мексика, , 13:14 — REGNUM В одном из домов на юге второго по величине мексиканского города Гвадалахара обнаружены десять убитых, пишет газета Le Figaro 9 августа.

После сообщения от соседа об обнаружении крови перед входом в дом полиция прибыла для обыска. Внутри дома были найдены трое убитых с огнестрельными ранами. Спустя несколько часов при помощи собак во дворе дома были откопаны четыре тела, в том числе одно женское. После этого найдена еще одна могила, в которой находились трое связанных мужчин.

Полиция предполагает, что резня произошла между двумя враждующими группами из наркомафии Jalisco Nueva Generacion. Как сообщало ИА REGNUM, этот год стал самым жестоким в истории Мексики — в среднем 85 человек в день погибают насильственной смертью в этой стране.

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